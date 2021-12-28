花蓮太平洋觀光節跨年演唱會從26日至31日盛大舉辦，近來一連6天在花蓮東大門廣場熱鬧開唱，卡司強大，周興哲將在30日「音浪來襲 美聲之夜」帥氣現身，他表示，很久沒有來到花蓮，有近2年的時間，這次演出是返台後的第一場大型演出，想念粉絲，並大讚花蓮風景很漂亮，有山有水，對於花蓮的包子好滋味很難忘。當晚會首唱新歌，新年希望自己演藝生涯越來越好、越來越進步，也希望明年電影上映有好的票房成績。

動力火車以鐵肺搖滾、經典情歌征服樂迷耳朵，實力派的超強組合將於29日「全民星天籟之夜」登台飆唱，他們直呼：「一年要結束了，能夠在這裡演出很幸運，因為花蓮本來就很漂亮，能夠在花蓮做年底的演出，心情很開心！」

談及對於花蓮印象，2人形容，「花東地區有山有海，是一個很美的地區，食物也很好吃，印象很深刻曾在富里做沒有舞台背景的演出，很特別，現場很漂亮」。至於演出歌單，他們賣起關子：「來看就知道啦！」最後許下新年願望，「希望身體可以很健康、希望明年很多表演都可以順利完成，希望有演唱會，演唱會能有很多人來捧場。」