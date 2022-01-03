王力宏金華街工作室樓下偶有外送餐點人員抵達。（陳俊吉攝）

王力宏住處透出一盞燈光。（陳俊吉攝）

王力宏去年底證實和李靚蕾將辦離婚後，女方控訴他私生活淫亂，王力宏上月18日從大陸返台處理，傳目前仍在位於金華街的工作室隔離，1日隔離屆滿14天，之後仍需7天自主健康管理，至今未有他出關消息，近日陸續有媒體駐守在他金華街工作室樓下，除了偶有外送餐點、住戶車輛進出，街道上相當冷清；本報觀察王力宏所住樓層，昨拉起一側窗簾，裡頭隱約透出一盞燈，從昨晚開始到今天中午都沒有關燈，不知是否王力宏為出關後下一步該怎麼走，煩惱得徹夜未眠。

依規定，王力宏隔離14天後將進行7天自主健康管理，推測他應會完成7天自主健康管理後再行動，也就是本周六（8日）晚間，他於正式完成自主健康管理後才會出關，回到「吾疆」探望3個孩子。

王力宏遭李靚蕾「千字文」爆料後宣布全面暫停演藝事業。原訂大陸的2場跨年演唱會，都因婚變風波慘遭取消，近日有粉絲上傳王力宏彩排bilibili跨年演唱會的音檔，引來網友熱議。據了解，王力宏原訂去年12月31日將參加bilibili以及湖南衛視的跨年活動，12月8日彩排bilibili的跨年回活動時，疑似有粉絲偷偷錄下音檔，近日上傳網路。

雖僅是彩排錄音，沒有表演畫面，仍吸引許多粉絲觀看。王力宏在彩排時還說：「今天是2021最後一天，〈唯一〉這首歌已經20歲了，希望每個人都能找到自己的唯一，這是王力宏的唯一，也是屬於每個人的唯一，我愛你們。」當天親臨現場的粉絲事後紛紛表示可惜，大讚王力宏狀態很好，敲碗主辦單位能釋出彩排影片，更希望他沉澱之後，可以重返歌壇演出。