大陸新疆女神迪麗熱巴擁有傾國傾城的長相，同時也有著令人羨慕的身材，眾所周知是一位辨識度高的艷麗型女星；在她出道快9年的光影生涯中，迪麗熱巴和不少女明星合過影，卻絕少有被其他女明星「搶鏡」的情形發生；但昨(5)日有一組她和女粉絲的合影曝光，不僅被指「迪麗熱巴被女粉絲搶鏡了」，而且還被指「氣質完全被秒殺」，這你信嗎？

有一位娛樂線「博主」（部落客）昨(5)日在網上曬出了一組迪麗熱巴和女粉絲的合影，並寫道：「迪麗熱巴和女粉絲的合影，迪麗熱巴造型華麗，女粉絲衣著樸素，但迪麗熱巴還是被女粉絲搶鏡了，感覺迪麗熱巴的氣質被女粉絲的氣質秒殺了！」這則貼文發出才短短2個小時，閱讀量就超過了850萬，網友評論數高達2,166條，很顯然，迪麗熱巴和女粉絲這組合影「火了」，還引起了網友們一陣「炎上」熱議。

迪麗熱巴和女粉絲的合影被網友認為「氣質遭秒殺」。（圖／截取自陸網論壇）

從迪麗熱巴的造型來看，迪麗熱巴穿著一件紫色的連衣裙，搭配了一件白色的西裝外套，穿衣搭配很「洋氣」，整個人格外時尚；另外，銀色的耳環和粉色的唇彩也挺不錯，提升了迪麗熱巴的稚嫩感；整體來說，迪麗熱巴的造型還是挺美的，氣質也很不錯，偏向於輕熟風格。

迪麗熱巴和女粉絲的合影被網友認為「氣質遭秒殺」。（圖／截取自陸網論壇）

而從女粉絲的造型來看，女粉絲穿著一件棕色的針織衫，搭配了一條牛仔褲，穿衣搭配很樸素，妝容也很簡單；不過，女粉絲的穿衣搭配很顯身材，恰到好處地勾勒出了她的身材曲線，顯得她格外的有女人味；整體來說，女粉絲的造型也很美，氣質挺出眾，偏向於成熟風格。

迪麗熱巴和女粉絲的合影被網友認為「氣質遭秒殺」。（圖／截取自陸網論壇）

迪麗熱巴和女粉絲的合影火了以後，兩人的「氣質」成為了網友們關注和熱議的焦點，不僅有網友表示自己被這位女粉絲「圈粉」了，而且還有網友表示「這一次迪麗熱巴確實輸了」，不過，也有網友認為「迪麗熱巴的氣質更好」。

迪麗熱巴和女粉絲的合影被網友認為「氣質遭秒殺」。（圖／截取自陸網論壇）

從迪麗熱巴和女粉絲的合影來看，兩人的氣質確實有著明顯的不同，不過一般網友評論還是認為，用「氣質完全被秒殺」來形容迪麗熱巴和女粉絲的合影，有點誇大其詞了，只能說迪麗熱巴和女粉絲的氣質都很好，只是大明星和素人相提並論，審美基準和個人「美感」不同而已。