大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有盛世美顏讓她從一出道就話題不斷，更被譽為「新疆四大美人」之一，無論是戲劇作品或廣告代言，都有相當亮眼的成績，自然也擁有大票粉絲；最近迪麗熱巴性感現身戶外活動，吸引大批圍觀群眾，但人群中出現一名白髮大叔拿著疑似釣竿的自拍棒高難度追星，讓眾人哭笑不得。

以美貌著稱的迪麗熱巴，每次現身公開場合，她的打扮穿著都是外界關注焦點。23日她盛裝出席一場戶外活動，穿了一套露背開高衩的亮晶晶禮服，一頭挑染藍色的及肩長髮，舉手投足流露性感女人味；尤其禮服高衩設計，白皙美腿露到腿根，若隱若現格外迷人。

最近迪麗熱巴性感現身戶外活動，吸引大批圍觀群眾。(圖/ 摘自迪麗熱巴微博)

迪麗熱巴所到之處除了有大量粉絲追星，自然也吸引大批圍觀人潮，但網路上流出一張當日有狂粉奇葩式追星，一名白髮大叔在人群中拿著一根像是釣竿的超長延伸自拍棒，賣力地舉著從空中以上帝視角拍攝；超吸睛的「釣魚式追星」更引起熱烈討論，不少人對他超專業追星甘拜下風。

迪麗熱巴出席活動，有民眾發現有瘋狂粉絲奇葩式追星，引起熱議。(圖/ 摘自微博)

其實29歲的迪麗熱巴個性直率爽朗，她不太習慣性感裝扮，私下大多以簡約輕鬆穿搭為主，因此從她多次出席活動，若穿得比較性感都會習慣性伸手遮胸，或是空檔就會用披上外套、盡早換裝。