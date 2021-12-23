大陸「流量女王」楊冪因甜美的臉蛋與火辣的身材，被不少人視為女神代表，加上精湛又自然的演技，讓她受到大批粉絲的喜愛。而日前因演出古裝大戲《斛珠夫人》而再度爆紅的她，近日也受邀登上時尚雜誌封面，造型卻比以前更加大膽、狂野，讓網友們再度被驚艷。

楊冪近日受到時尚雜誌《時尚芭莎》的邀請，擔任2022年的1月號封面人物，在釋出的照片中，造型風格一向給人溫柔氣質或潮流帥氣的楊冪，這次竟突破以往的風格，以60年代復古味十足的大波浪漸層長髮，配上超長的黑色眼線與紅唇，展現難得的性感狂野，而她也在其中穿上多套不同的華服。

楊冪除了穿上黑色與金色相間的斑馬圖騰細肩帶禮服，大秀白皙裸背外，她還穿換上性感的中空洋裝，裙襬側面高衩至臀部的設計，加上由下往上的拍攝角度，使楊冪一雙筆直長腿顯得更加細長，腿根若影若現相當性感，電得網友直呼「這次主題是元宇宙虛擬楊冪，又因為即將迎來虎年，恰好楊冪屬虎，所以來個虎妝容，很好看」、「我以為看到范冰冰」、「新風格的嘗試，虎年霸氣開年」、「百變女王楊冪」「猛一看真的以為是范冰冰」、「非常好看，被魅惑了」、「雖然第一眼有點認不出來，但只有兩個字可以形容：好看」、「妖狐出沒，寸草不生」、「好喜歡這系列」、「狐狸媚眼結合老虎眼妝，無違和」。