近日寒流來襲，八點檔女神曾莞婷接連在寒風中拍攝TVBS八點檔《機智校園生活》，先是披浴巾露香肩和愛雅在三溫暖上演閨蜜談心，27日還頂著低溫13度穿泳衣下水游泳，犧牲頗大，她苦笑說：「下水或穿很少一定會遇到寒流，這就是拍戲的莫非定律啊！」
曾莞婷在《機智校園生活》中飾演母胎單身的訓導主任，戲中喜歡JR紀言愷卻不知怎麼讓他理解自己的心意，飾演閨蜜的性感護理師愛雅知情後，決定約兩人一起去三溫暖，兩人袒裎相見，僅包著浴巾，展露性感香肩，愛雅也身體力行，撫摸曾莞婷鎖骨、上身，並互相打鬧摸身體，教她如何使出女性魅力，擄獲JR紀言愷的心。這一場戲，兩人被關在烤箱中拍攝約兩小時，曾莞婷說：「身體的汗一直不停在流，像真實三溫暖一樣。」愛雅也說自己拍到覺得有點缺氧。
昨天是入冬以來最低溫，曾莞婷又遇到泳池戲，雖然有劇中小鮮肉裸身相伴，但她一點也感受不到熱度，一下戲就用浴巾把身體包緊緊，劇組也貼心做好萬全準備，隨時奉上熱水袋、浴巾、暖暖包，曾莞婷直呼：「我只能和紀老師（指JR紀言愷）手握手取暖。」
曾莞婷和愛雅分享起過往當愛情軍師經驗，曾莞婷表示好姊妹一定會分享感情觀，朋友遇到渣男一定會奮力阻止，也虧愛雅雖然在劇中飾演軍師，但現實中的她感覺傻傻的。愛雅笑著認同：「別人有愛情問題時，我都可以清晰判斷解決問題，也不怕傷姊妹，會直白說出來，但自己遇到的時候就陷入困境。」她分享曾經遇到姊妹的男友劈腿，告訴姊妹實情，寧願陪伴著她哭也不希望她被騙。
談起女人魅力，曾莞婷認為應該由內心出發，對自己要有自信，也需要知道怎麼表現可以讓自己有魅力。愛雅則說自己是大剌剌的個性，讚曾莞婷就是由內而外散發出優雅美貌的女生。
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