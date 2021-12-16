「本土劇女神」曾莞婷出道超過20年，生涯至今累積不少代表作，從性感女星成功蛻變為演技派。她不久前才憑公益微電影《莉莉安的禮物》拿下「布拉格國際電影節」影后，昨(15)日再傳奪下「維加斯電影獎」最佳女主角，雙喜臨門讓她開心得直呼：「這不是真的吧！」以為在做夢叫大家「不要把我打醒」，也再次打臉了當年斷言她「與獎無緣」的算命師。

曾莞婷昨(15)日在IG曬出得獎證明，直呼：「這不是真的吧⋯⋯我在做夢吧⋯⋯」表示自己拿下「維加斯電影獎」（Vegas Movie Awards）最佳女主角的殊榮，這也是她繼拿下「布拉格國際電影節」（FEBIOFEST）影后後，第二度獲得國際獎項肯定。曾莞婷還用喜極而泣的表情符號說：「雙喜臨門的概念，不要把我打醒。」喜訊傳出引來眾多網友留言祝賀。

網友紛紛表示：「好為妳驕傲」、「好替妳開心」、「國際婷」、「姐姐，你很棒」、「妳紅吱吱了，國際認證餒，恭喜」、「看到妳的努力與實力再獲得肯定～真的是我心中永遠最棒最佳女主角」，也釣出藝人好友吳申梅手刀恭賀：「恭喜恭喜妳好棒」，曾莞婷也立馬回覆「該(約)吃飯了吧？」

其實，曾莞婷曾透露自己被算命師斷言「一輩子不會得獎」，先前第一次入圍布拉格國際電影節就抱回最佳女主角獎時，她就表示自己出道很久，卻有很多作品沒得到肯定，能獲得國際影展認同，既興奮又開心，也慶幸自己一直都沒有放棄演戲。而這次曾莞婷二度獲獎好事成雙，也算是憑實力再次打臉當年說她不可能得獎的算命師。