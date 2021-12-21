顏寬恒臉皮薄卻超「盧」 卸任立委後連環Call這3立委

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日登場，選戰進入倒數階段，國民黨候選人顏寬恒自爆，2020年卸任立委後，最常打電話給黨內3位立委；而3人也現身說法，一致認為顏寬恒很「盧」。

顏寬恒今（21）日在臉書表示，自己2020年卸任後，最常通電話的分別是立委江啟臣、許淑華、楊瓊瓔，「一位我要叫阿姑，一位我要叫阿姊，一位是我的好兄弟」，並PO出一段影片，3位立委談及與顏寬恒的私下互動。

江啟臣認為顏寬恒很有禮貌，但這兩年感覺變比較囉嗦，晚上10點還打電話給他，「有時候講白一點就是『盧小小』」，一天打快10通電話，但都是選民託付的事，不管是大的建設，或者小到馬路、水溝。江啟臣也說，顏寬恒是個重承諾的人，一旦承諾就會努力做到，因此1月9日，請大家一起來支持5號顏寬恒。

許淑華（左起）、顔寬恒、江啟臣。圖為3人日前在烏日合體，掃街宣講公投。（圖／摘自許淑華臉書）

「不喜歡麻煩別人」，這是許淑華所認識的顏寬恒，但卻曾一天接過他10通電話，打來就說「姊啊，拍謝吼」，說明自己以前當立委時有提案一個和美大橋的經費爭取，現在的狀況是怎麼樣。許淑華說，因為顏寬恒沒有立委的身分，所以才會不厭其煩的麻煩大家，「請把機會留給認真想做事的人，拜託大家一定要送他回立法院，讓我們一起為中部建設努力。」

楊瓊瓔則表示顏寬恒很靦腆、臉皮很薄，在他卸任立委後，也被他連環Call，第一句話一定問說，「阿姑拍謝吼」，並就學校的經費還沒有核定，甚至連自來水兩、三戶有問題，都請她幫忙；而顏寬恒曾說過一句話讓她很感動，「因為我之前答應人家的，所以我一定要做到」。楊瓊瓔也笑說，快送顏寬恒回立法院，「我已經睡眠不足了，不要在讓他打電話盧我了」。

圖為楊瓊瓔、顔寬恒2018年召開記者會，呼籲全民共同響應監票行動。（圖／摘自楊瓊瓔臉書）

顏寬恒在臉書表示，非常感謝這3位立委及這段期間幫助他兌現選民承諾的所有立法院好同事們，同時對大家也非常抱歉，因為委員們都有自己的區域要服務，還要協助他的服務案件。顏寬恒也笑說，「盧小小」應該是非常委婉的形容詞了；他並強調，一定會全力以赴，一步一腳印爭取大家的支持，回到立法院，為地方繼續努力。