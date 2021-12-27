隨著農曆春節的腳步接近，為迎接2022年的到來，中友時尚藝廊特別邀請專精於工筆、水墨的藝術家胡以誠展出「工筆花鳥精品展」。胡以誠目前擔任國立清華大學藝術與設計學系副教授、國立臺灣師大美術系兼任副教授，長年沉浸在美學的薰陶下，於水墨創作、水墨畫教學、中國美術史，皆擁有扎實的繪畫底子。本次展出的畫作皆以花卉與禽鳥做為繪畫主角，呈現出優雅、細緻的高雅畫風。

藝術家胡以誠在開幕茶會致詞時表示，這次是首次在台北以外的地區展出，為符合百貨公司特具時尚感的場域，特別精選近三年來的花鳥作品25件，以「精品」稱之，每一幅畫作看似簡單，但是在構圖、色彩、安排的花卉與鳥類形狀上，都是經過縝密的計算與安排。「從小在都市中成長，一直覺得田野可以帶給人非常大的生命力，也希望能藉由我的畫作，將這些鄉野間的生命力提升到典雅的高度。」

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，將最好的藝術家和作品，提供給顧客在無壓力的環境下慢慢欣賞、感受，是中友時尚藝廊設立的目的之一，透過藝術策展，讓百貨逛街的顧客，享受休閒生活同時融入時尚感、藝術氣息。「胡老師的作品，最讓我感動的地方是，描繪在台灣很常看到的花與鳥，使我們有種親切感，但又能呈現出高貴典雅氣質。而且，他創作還有一股豔麗而不俗氣、沈靜而靈性的氣息！」

「工筆花鳥精品展」展覽期間至2022年2月14日，2022年1月9日在C棟11F誠品書店舉辦藝術家講座，簡聰政表示，歡迎喜愛藝術繪畫的朋友們一起參加。

中友時尚藝廊長期支持公益，本檔邀請藝術家胡以誠及財團法人勵馨社會福利事業基金會共同舉辦公益義賣活動，由胡以誠提供「秋塘」一作於本次展覽中進行義賣，價值31500元，希望透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人勵馨社會福利事業基金會」。