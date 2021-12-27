胡以誠提供《秋塘》一作於本次展覽中進行義賣，勵馨基金會蔡美玲副主任頒感謝狀給胡以誠。（馮惠宜攝）

迎接新的一年，中友時尚藝廊特別邀請專精於工筆、水墨的藝術家胡以誠展出「工筆花鳥精品展」，本次展出的畫作皆以花卉與禽鳥做為繪畫主角，呈現出優雅、細緻的高雅畫風，也相當呼應即將到來的春節氣氛。

胡以誠目前擔任國立清華大學藝術與設計學系副教授、國立台灣師大美術系兼任副教授。長年沉浸在美學的薰陶下，於水墨創作、水墨畫教學、中國美術史，皆擁有扎實的繪畫底子。

「工筆花鳥精品展」即日起到2022年2月14日展出，在開幕茶會上，胡以誠表示：「這次是首次到台北以外的地區展出，為了符合百貨公司特具時尚感的場域，特別精選近三年來的花鳥作品25件，以「精品」稱之，每一幅畫作看似簡單，但是在構圖、色彩、安排的花卉與鳥類形狀上，都是經過縝密的計算與安排。

他也說，從小在都市中成長，一直覺得田野可以帶給人非常大的生命力，也希望能藉由我的畫作，將這些鄉野間的生命力提升到「典雅」的高度。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「胡老師的作品最讓我感動的地方是：描繪在台灣很常看到的花與鳥，使我們有種親切感，但又能呈現出高貴典雅氣質。而且他創作還有一股豔麗而不俗氣、沈靜而靈性的氣息！」。

中友時尚藝廊長期支持公益，本檔邀請藝術家胡以誠及財團法人勵馨社會福利事業基金會共同舉辦公益義賣活動，由藝術家胡以誠提供《秋塘》一作於本次展覽中進行義賣，價值新台幣3萬1千500元整，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人勵馨社會福利事業基金會」。