由mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》宣布將於12月31日（五）舉辦「怪物彈珠跨年特別節目～新年轉蛋手氣大比拚～」等一連串精采的跨年活動，更公開將在2022年1月1日（六）「新年超獸神祭」中新登場的限定角色「妮奧」！種種精彩活動令粉絲大呼期待，讓《怪物彈珠》陪你一起迎接新年的來臨。

新年超獸神祭「妮奧」初次登場！

2022年1月1日（六）開跑的「新年超獸神祭」中，新限定角色「妮奧」將以出現機率特別UP之姿登場！「★6 妮奧」擁有「Reverse模式」和「Hello World模式」兩種獸神化型態，千萬別錯過獲得這位強勁角色的大好機會！

【角色背景介紹】

那一天，作為守護星球的抗體系統【星之花】，突然從星球內部竄出地表，並將人類視為有害的存在，更創造出了壞獸「諾曼」。諾曼會釋放出僅對人體有害的變異有毒瘴氣「星之血清」，使得人類的生存空間受到迫害，只好移動要塞都市，或是遷徙到瘴氣稀薄的地區生活。

由於星之血清的緣故而逐漸走向滅亡的人類，分成打算破壞星之花的聯邦政府，以及尋找破壞以外方法的反聯邦團體「伊司塔」兩派，並持續爭鬥著。與此同時，出現了對星之血清擁有抵抗力，並且可以接收星之花發出的訊號的特異體質──名為「妮奧」的新人類少女！

【角色一覽】

新人類少女「妮奧」將有三種不同型態模式！

「比娜」獸神化解禁！新年特別型態也將期間限定登場！

超人氣角色「比娜」的新型態正式解禁！

聆聽神之聲並領導著天界的「十天聖」之一，超人氣角色「比娜」的新型態正式解禁！快準備好獸神龍跟其他獸神化素材吧！此外，身穿華麗新年和服的「新年的希望器皿 比娜」也將於2022年1月1日（六）開跑的「新年超獸神祭」期間限定出現，玩家們敬請期待！

【角色一覽】

身穿華麗新年和服的「新年的希望器皿 比娜」將期間限定登場！

「獸神化」解放日期：2021年12月28日（二） 22:00起

「新年超獸神祭」活動期間：2022年1月1日（六）0:00至1月4日（二） 11:59

※「新年的希望器皿 比娜」會以獸神化後的型態出現，更多詳情請至怪物彈珠官方網站確認。

迎接2022年，跨年轉蛋好康天天抽！

迎接2022年！跨年超值轉蛋天天抽

《怪物彈珠》為迎接2022年，將於12月29日至31日每天推出不同的跨年超值轉蛋，記得每日登入《怪物彈珠》確認，不錯過任何一個獲得限定角色的機會唷！

12月29日限定！必出未獲得角色轉蛋

「必出未獲得角色轉蛋」活動每位玩家只能參加一次，在這個轉蛋活動中，保證可以獲得1體彈珠好手沒有得到過的★6「尚未獲得角色」！

轉蛋活動只有10連一種轉蛋方式，至於必定會出現的★6「初次獲得角色」，在轉出時將會以「進化合成後（★6）」、「神化合體後（★6）」、「獸神化後（★6）」或是「獸神化・改後（★6）」的型態出現。

【活動期間】2021年12月29日（三） 0:00至23:59

12月30日限定！2021回顧轉蛋

接下來於12月30日將推出「2021回顧轉蛋」轉蛋活動，繼續和大家進行倒數！

每個玩家最多能參加兩次的「2021回顧轉蛋」是只有10連一種轉蛋方式，轉出的★5或以上角色保證是於2021年新登場角色的轉蛋活動！

轉蛋活動「第1次10連轉蛋」中出現的★5或以上角色，保證是「2021年01〜06月新登場」的角色，至於「第2次10連轉蛋」中出現的★5或以上角色，則保證是「2021年07〜12月新登場」的角色！不但如此，不論第1次還是第2次，進行10連轉蛋都必定會出現1體「獸神化後（★6）」的角色！

【活動期間】2021年12月30日（四） 0:00至23:59

12月31日跨年夜限定！「可抽2次！保證★6全明星大集合感謝轉蛋〜跨年日限定〜」與「激獸神祭 〜跨年日限定〜」

2021年12月31日限定出現的「可抽2次！保證★6全明星大集合感謝轉蛋 〜跨年日限定〜」活動，「第1次10連轉蛋」保證最少會出現2體★6角色，「第2次10連轉蛋」更保證最少會出現3體★6角色，並且當中有1體必定是限定角色！

另外，「激獸神祭 〜跨年日限定〜」則是「第1次單抽」和「第1次10連轉蛋」★5以上角色出現機率高達24％的轉蛋活動，是大幅提升怪物箱戰鬥力的好機會！

【活動期間】2021年12月31日（五） 0:00至23:59

※各轉蛋的詳細規定請參考怪物彈珠官方網站公告。

「怪物彈珠特別節目」陪你一起跨年！

「怪物彈珠跨年特別節目」陪你一起跨年！

跨年夜當晚12月31日（五）22:30起，將於怪物彈珠官方YouTube頻道播出「怪物彈珠跨年特別節目～新年轉蛋手氣大比拚～」！節目中也會舉辦大家可在遊戲內參加的問答活動！

在跨年倒數後，節目中也將進行【～新年轉蛋手氣大比拚～】！究竟會是哪一位來賓最快得到「妮奧」呢！？歡迎大家猜猜看，和我們在這次的特別直播一起同樂！

「怪物彈珠跨年特別節目～新年轉蛋手氣大比拚～」

直播時間：2021年12月31日（五） 22 :30～

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！