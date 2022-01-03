在日本去年聖誕節假期（2021年12月24日）上映的動畫電影《劇場版 咒術迴戰0》，在上個周末（去年12月31日至今年1月2日）三天假期，再以9億2千萬日圓的票房奪下第二周全日本票房冠軍，讓電影總票房迅速突破54億8412萬日圓（約台幣13億1380萬元）大關。台灣方面也正積極向日本東寶公司爭取於今年第一季安排電影上映。

《咒術迴戰0》周間票房的表現力道強勁，去年12月27日到12月30日的票房總計為18億7千萬日圓，去年12月31日至今年1月1日新年跨年期間則因為日本各地慶祝活動的關係，讓票房略顯疲弱，分別為3億500萬與2億8000萬日圓，但到了1月2日，票房又迅速爬升回到3億3500萬，成為週末三天假期中最高票房的一天，預計在接下來的一週，票房仍會持續走高，

《劇場版 咒術迴戰0》為電視動畫《咒術迴戰》的前傳，《咒術迴戰》的漫畫已經在全球熱銷超過6000萬冊，是日本漫畫家芥見下下的代表作，《劇場版 咒術迴戰0》在動畫製作公司MAPPA的精心製作下，讓導演朴性厚在兼顧熱血的動作場面與愛情及友情劇情的著墨，畫面的每一幀都灌注導演朴性厚的滿滿的誠意，也因此讓電影粉絲們的滿意度大增。