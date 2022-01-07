美國的就業增長可望在12月重拾動能，使2021年的新增就業數創下歷史新高，但由於疫情升高打亂了企業活動和學校教學，今年初的勞動力市場可能轉為黯淡。

美國勞工部將於周五公布備受關注的非農就業報告，預料將顯示就業市場迅速緊縮，失業率估將從11月的4.2%降至4.1%，創下22個月新低，凸顯出2021年美國經濟的強勢收尾，即使這場大流行病並未如政府所期望的那樣好轉。

根據路透社對經濟學家所做的預測調查，美國12月非農就業人數估將新增40萬人，幾乎較11月的新增21萬人多出1倍。以此估算， 2021年美國非農就業人數累計增加650萬人，創下自1939年有記錄以來的最大全年增幅。

即將在本月慶祝就職滿周年的美國總統拜登可能會特別強調這個成就。

儘管如此，美國總就業人數仍將比2020年2月創下的高峰減少約350萬人。

此外，穆迪分析資深經濟學家Ryan Sweet表示，經濟情勢與疫情發展仍然息息相關，今年第一季Omicron變種病毒將對經濟造成重大打擊。

本周稍早，美國的單日新增確診數突破百萬大桶，創下世界記錄。由於感染的工作人員太多導致排班困難，航空業不得不取消成千上萬個航班，部分學區也被迫暫停到校上課，而重啟遠端上課可能迫使一些父母在工作和家庭之間做出選擇。

Capital Economics資深美國經濟學家Michael Pearce表示，在Omicron變種病毒快速傳播下，許多人必須隔離，這可能導致1月的就業人數大幅減少。

這份預測調查亦指出美國12月平均時薪將上揚0.4%，凸顯出勞動力市場的持續緊縮。此外，儘管通膨已經超過薪資增長，但在豐厚的儲蓄和工作穩定下，消費者仍然花錢不手軟，這給經濟帶來強大的支撐。2021年美國經濟成長率可望創下1984年以來新高。