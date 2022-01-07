禾伸堂（3026）公布12月營收，自結12月合併營收約為新台幣（以下同）10.16億元，因年底客戶庫存盤點影響拉貨動能，月減24.26％、年減17.82％，雖然守住雙位數營收數字，但寫下最近22個月以來新低紀錄。

累計2021年全年合併營收約為165.92億元，較前一年度增加11.88％。

禾伸堂表示，2021年產品銷售受到疫情干擾以及半導體供應不穩定影響，展望未來，外在環境的干擾因素仍在，禾伸堂將持續關注並為客戶提供快速、高效的產品與服務。