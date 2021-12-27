靈鷲山慈善基金會將愛心棉被送到七星社福中心。（靈鷲山佛教教團提供）

捐贈愛心棉被給基隆家扶中心瑞芳服務處。（靈鷲山佛教教團提供）

獲贈愛心棉被相當感恩。（靈鷲山佛教教團提供）

寒冬送暖，愛心棉被暖身又暖心！靈鷲山慈善基金會發起「冬令禦寒物資勸募」，獲得善心捐助人採購400條全新棉被，展開「靈鷲送暖，台灣有愛」計畫。獲贈棉被的街友及弱勢家庭表示，這兩天氣溫下降，新北市又濕又冷，靈鷲山慈善基金會及時送來的愛心棉被，讓人在寒夜中感受台灣處處有溫暖。

氣象專家早在10月就預測，今年冬天發生反聖嬰現象的機率偏高，東北風影響台灣的機會也較頻繁，提醒大家今年冬天會很冷。靈鷲山慈善基金會擔心街友及弱勢團體的保暖問題，和新北市瑞芳社會福利服務中心聯繫，經新北市社會局協助統計，募集棉被提供社會局轄下10個社福中心及基隆家扶中心、平溪區公所等單位，轉贈給弱勢家庭、獨居長者及街友。

透過逐一拜會各社福單位，靈鷲山慈善基金會發現，部分街友入夜後，僅能蓋著紙箱蜷縮一隅，部分弱勢家庭或獨居長者也沒有可替換的棉被，唯一的一床棉被都已發霉或破舊不堪，直到社工訪視發現後才有機會更新。

靈鷲山慈善基金會表示，今年因為天氣變冷，特別發起這項勸募，未來將與社工單位保持聯繫，如有需要會再發起勸募，匯集社會大眾的愛心溫暖有需要的族群，讓愛永不止息。