演藝圈模範夫妻檔余天、李亞萍的二女兒余苑綺，從7年前發現罹患直腸癌後，歷經60次化療，甚至陸續切除肝臟和肺臟，多年抗癌總以樂觀態度面對，偶爾還會曬出和家人合照，分享溫馨家庭生活；在2021年最後一天余苑綺也PO出最新近況，臉色看起來更好，更分享救助流浪貓的暖舉，被網友讚爆。

余苑綺不久前才在臉書分享恢復好氣色的影片，提到越來越漂亮連老公都每晚向她求愛，讓網友看了臉紅紅又替她氣色變好開心；而今（31）日余苑綺也在2021年最後一天向眾人報告近況，和自己之前救助的流浪貓合拍影片，還透露發現自己有特殊技能的趣事。

先前《三立新聞網》報導，余苑綺曾救援一隻疑似受虐的流浪貓，當時浪貓身上受重傷還流很多血，她立刻把浪貓送到醫院治療，為救貓不手軟花了10萬元；今日她報上喜訊，浪貓已經痊癒，而且還認得她，讓她非常開心雀躍。

在2021年最後一天余苑綺也PO出最新近況，臉色看起來更好，更分享救助流浪貓的暖舉，被網友讚爆。(圖/ 摘自余苑綺臉書)

影片中余苑綺整個人看不出來是持續接受化療的人，氣色恢復得很正常人無異，她也溫柔地摸著經救助後健康的浪貓，還提到發現自己有一項新特殊技能，「學貓叫學的超像的啦，自己聽了都嚇一跳，難怪每次我叫貓貓都會呼應我」。

余苑綺救助浪貓的暖舉，以及看起來身體越來越好的樣子，讓網友紛紛留言關心感謝，「希望妳以後都健健康康平平安安」、「感恩有妳」、「好有愛心唷」、「人美心美，會有好報的」、「綺綺2022也要加油喔」。