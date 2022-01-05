奇美醫學中心成立乳房醫學中心，今天揭牌啟用。（曹婷婷攝）

根據國民健康署統計，乳癌為台灣婦女發生率第1位的癌症，平均每37分鐘就有1名女性罹患乳癌，衛生福利部也統計，台灣婦女乳癌死亡病例不斷攀升，且罹患率有年輕化趨勢，奇美醫學中心今天成立「乳房醫學中心」，提供一站式跨團隊全方位診療服務。

奇美醫學中心指出，台灣乳癌好發年齡比歐美國家早，45至54歲癌症中，女性乳癌為主要癌症第1名，據台南市衛生局統計，2020年各區主要死亡原因中，均以惡性腫瘤位居第1位，其中，玉井區惡性腫瘤死亡率第3名為女性乳癌，北門區及左鎮區為第4名。

奇美醫學中心統計2016年至2020年底接受乳房攝影與超音波檢查者有9萬3780人次，確診乳癌個案1878人，罹患比例逐年攀升。為守護雲嘉南民眾健康，今天由奇美醫學中心院長邱仲慶、首席醫療副院長林宏榮及醫療副院長田宇峯等人共同為「乳房醫學中心」揭牌，3位乳癌治療成功高齡長輩也出席與會。

邱仲慶表示，乳房醫學中心規畫一站式跨團隊全方位診療服務，在乳醫中心即可完成整套就診項目，包含整合式門診、專業乳房超音波中心、比鄰門診化療、細胞治療與中醫部等，且乳房超音波也可在看診當日完成，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼、壓力與來回就醫困擾。

他說，透過跨科部、跨領域整合醫療團隊，提供民眾優質醫療與照護品質，早期診斷、早期治療，讓乳癌病友擁有健康新生活。

奇美醫學中心外科部乳房醫學中心主任陳明鎮指出，雖然乳癌發生率高，但治癒率也高，若早期診斷為0到1期，5年存活率可達9成以上，目前奇美醫學中心也有位百歲人瑞持續於門診追蹤，情況穩定。

陳明鎮也呼籲，民眾須有篩檢防範意識，注意身體變化與持續定期篩檢，如有異常應及早就醫追蹤，才能提早讓癌症現形，並選擇適合個人化的治療方式。