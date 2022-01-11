許久未公開發言的前國安會秘書長丁渝洲指出，台灣不能把前途寄託在美國人手上。呂昭隆攝

前國安會秘書長丁渝洲中午表示，台灣如何在美國、中共兩強中求生，是當前最重要的課題。台灣當然需要美國支持，也重視美國，但不能把前途寄託在美國人手上。在美國國家利益上，如果中美關係好，台灣就不重要，如果中美關係緊張，就像現在，台灣才重要；他說，世界上沒有永久的朋友，也沒有永遠敵人，只有永久利益。自己國家自己救。

丁渝洲是在復興崗文教基金會慶祝70周年校慶，發表《政戰風雲路》一書致詞時時，作上述說明。前國安會秘書長胡為真也替丁渝洲談話背書，表示完全同意丁的見解。

丁渝洲說，去年七月英國經濟學人提出台灣是全球最危險的地方，體講的話並沒有錯，就告訴我們正處於嚴峻時期，這種狀況之下，他曾經講過兩句話，中共不會為了急於統一發動戰爭，中共會為了反台獨不惜一戰。

台海一旦開戰，美國是否會參戰，這都是目前為止被談論的重大議題。我不知道他會不會參戰，但有一點我想強調，美國如果以軍事行動直接介入台海作戰，是美國立國200年以來最大的戰爭風險。

他說，美國之所以冒最大風險，他有4點理由。1、台灣對美國和對中國的價值有相當大的落差，台灣主權是符合中國國家利益，沒有絲毫妥協空間，但台灣在美國心中的價值是隨時都在變化，美國人不能忽略中國維護國家主權的堅強意志跟決心。

丁渝洲說，其次、美國現在所面臨當前世界上軍事實力最強大的對手。96台海危機時美國航母介入台海，中國毫無反應，沒多久美國炸彈又誤擊中共南斯拉夫大使館傷透中國人的心，這20年來中國建軍速度是飛越式成果。美國在台海的絕對優勢已經發生重大改變。

他表示，第3、如果這場戰爭發生了，當前世界上兩最強國家的戰爭，要想能夠分出勝負是多麼慘烈，死傷可以是數十萬人。我們不曉得美國，但至少了解中國為了維護主權跟領土完整不計代價爭取勝利。但反觀美國，如果介入這場作戰，能有多少時間、付出多少金錢，更重要是能付出多少傷亡，且得到美國人民支持？

最後，丁渝洲說，從拜登總統到前面的川普總統，這幾年來美國在國際上盡一切手段對中共展開鬥爭，但美國跟中共鬥爭中，為何要傷害14億中國人民，因此他不僅跟中國鬥爭，也不僅僅是面對中共，現在可能還面臨14億人民對美國的不滿。

丁渝洲強調，台灣應重視美國友誼，我們當然需要美國也重視美國，但不能把前途寄託在美國人手上。世界上沒有永久的朋友，也沒有永遠敵人，只有永久利益。自己國家自己救。