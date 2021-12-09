入冬後冷氣團陸續報到，各地都能感受到陣陣寒意，而台灣寒冷的天氣也讓外國人「凍未條」！住在台灣10年的瑞典YouTuber「Lukas Engström」，近日拍片提及台灣的冬天實在冷到讓他受不了，不過因為瑞典冬天氣溫會低到零下20度，所以每次他和台灣朋友抱怨時，大家都不相信。

Lukas在影片中透露，瑞典冬天的氣溫大多會低於零下20度、零下30度，因此當台灣人提醒他「台灣的冬天很冷」時，他完全沒有放在心上，直到他親身體驗過後，才忍不住驚呼：「台灣的冬天實在是冷到凍不住」，但根本沒有人相信，因為台灣的氣溫並沒有北歐那麼低。

對此Lukas解釋，他之所以會有這樣的感覺，是因為當瑞典室外是零下20度時，室內普遍都會開暖氣，氣溫至少有20度左右；然而台灣的室內和室外的溫度都是一樣的，除了台灣人沒有開暖氣的習慣外，Lukas也認為跟「牆壁太薄」有關，所以才無法隔絕溫度和噪音。

影片曝光後，立刻引起網友熱烈討論，不少人都十分認同Lukas的說法，紛紛留言：「加拿大朋友來台灣也說比加拿大還冷，我都以為在騙人」、「台灣室內普遍不供暖，真的冷」、「丹麥朋友說台南超冷，重點是暖氣啦」、「台灣普遍沒暖氣，而且台灣普遍牆壁不會特別做保溫」、「來台灣會覺得冷，真的就只是因為氣候暖和，所以防寒措施做的很差，常常到了室內還是很冷」。