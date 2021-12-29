中央氣象局表示，明天(30日)起鋒面通過及東北季風增強，東半部地區整天不定時有局部降雨，大台北東側也有局部短暫雨，預估31日夜晚至元旦清晨最冷，西半部、東北部最低溫下探13度，提醒準備外出參加跨年活動的民眾要注意保暖，若想追曙光，西半部、澎湖、金門、馬祖的機率較高。

元旦連假東雨西晴，一張圖看全台氣溫變化。(圖/氣象局)

跨年冷空氣南襲全台低溫出爐 戴立綱：恐飄雨看101煙火、迎曙光得碰運氣

明天各地仍偏涼冷，普遍在14到17度，中南部沿海地區及近山區平地會再低個1度左右；白天北台灣由於雲量較多，高溫跟今天相比略下降，落在18度左右，中部、花蓮大多在19到22度之間，南部、台東則可以來到23到25度，中南部日夜溫差較大。

29至30日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五至下周日(31日至1月2日)東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地方早晚亦涼，中南局部地區因輻射冷卻關係，日夜溫差大，請多留意；周五、周六迎風面東半部及大台北東側雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴；下周日水氣增多，北部地區轉為有局部短暫雨的天氣。

下周一、二(3日、4日)東北季風減弱，氣溫稍回升，水氣減少；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。下周三(5日)水氣增加，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

6日至8日東北季風有增強的趨勢，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。