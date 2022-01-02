中央氣象局表示，本周前期東北季風減弱，氣溫逐步回升，周三起水氣增多，周四鋒面通過後東北季風增強，又將逐步降溫，周五至下周日(7日至9日) 北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，低溫將降到13至15度左右。
明天(3日)東北季風減弱，一直到周三氣溫會逐日回升，但夜間清晨各地仍偏涼冷，預計明天清晨西半部及東北部低溫還是維持在13至15度，中部部分區域有11度左右低溫，花東地區約17度，但白天高溫北台灣會慢慢接近20至22度，中南部及花東變動不大，分別是27、28度和22至24度；迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區雲多時也有零星飄雨的機率。
周二(4日)東北季風減弱，氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區可能出現零星降雨，但以多雲為主，其他地區大多為多雲到晴。
周三(5日)鋒面在台灣附近建立，受其影響水氣稍增，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區也有零星短暫雨，其他地區雲量也增多，溫度還在回暖的階段，北台灣高溫也可以回到24度左右。
周四(6日)鋒面通過後東北季風增強，周五至下周日(7日至9日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。
10日至12日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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