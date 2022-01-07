中國駐澳洲大使館網站7日消息，澳日領導人會晤聯合聲明在一系列涉及中國主權和領土完整的問題上罔顧事實、顛倒黑白，對中國進行無端指責，並在涉疆、涉港、涉台等問題上粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

中駐澳使館指出，澳日兩國作為本地區成員，本應為增進地區互信合作、維護地區和平穩定、促進地區繁榮發展發揮積極作用，而不應違背國際法和國際關係基本準則，肆意干涉他國內政，更不應挑動對抗，製造分裂，搞封閉排他的「小圈子」，針對協力廠商或損害協力廠商利益。

中使館表示，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者和公共產品的提供者。在實現中華民族偉大復興的征程上，中方將堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。中方敦促澳日認清世界大勢，客觀看待中國發展，順應時代潮流，為推動地區和平、穩定與發展作出積極努力，否則只會搬起石頭砸自己的腳。