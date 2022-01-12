荷蘭、比利時兩國建議參加北京冬奧選手，不要帶手機、電腦防以免受到中國政府監控、網路竊密，中國駐兩國使館12日不約而同發布聲明，駁斥有關說法毫無根據。強調中國堅決反對一切形式的網路竊密活動，包括大規模資料監控活動，是保護網路和資訊安全的踐行者和推動者。

《新京報》報導，中國駐荷蘭王國大使館官微消息，駐荷蘭使館發言人就荷媒炒作冬奧運動員資訊安全問題，指近日有荷蘭媒體報導，稱參加北京冬奧會的運動員將受到中國政府監控，為此荷蘭運動員被建議僅攜帶「空白」手機和電腦去中國。

駐荷蘭使館發言人回應，有關說法毫無事實根據。中國堅決反對一切形式的網路竊密活動，包括大規模資料監控活動，是保護網路和資訊安全的踐行者和推動者。近年來，中國先後通過《網路安全法》、《資料安全法》、《個人資訊保護法》等多項法律，中國公民和各國赴中人員的隱私和資訊安全都依法受到保護。中國有信心為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

中國駐比利時王國大使館12日也發布「答記者問」消息，對於近日有比利時媒體報導稱，比奧會已建議去中國參加北京冬奧會的運動員不要攜帶個人手機和電腦，以免受到網路竊密，對此回應，指有關比利時赴華人員可能面臨網路竊密風險的說法是毫無根據的，其擔心也是毫無必要的。

駐比利時使館稱，中國政府是網路安全的堅定維護者，堅決反對一切形式的網路竊密和網路攻擊活動。近年來，中國先後通過《網路安全法》、《資料安全法》、《個人資訊保護法》等多項法律，中國公民和各國赴中人員的隱私和資訊安全都受到依法保護。