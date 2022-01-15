李嫌以假帳號兜售五月天演唱會門票。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

李嫌以假帳號兜售五月天演唱會門票。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

警方查扣李嫌假網拍詐欺案電磁紀錄、手機、筆記型電腦等證物。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

李嫌夫婦（左二）躲藏在旅館仍被南市刑大逮捕歸案。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

高雄市李姓夫妻檔在網路上買空賣空五月天等演唱會門票及住宿券，受害人數逾百人，去年底遭檢、院通緝後四處逃亡，12日在高雄市被台南警方緝捕，另查獲李嫌持有第二級毒品及吸食工具，警方建請法院羈押2嫌獲准，現由台南市警察局刑警大隊擴大偵辦中。

刑大科技犯罪偵查隊表示，李姓夫妻檔在臉書及拍賣網站申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售五月天演唱會門票及住宿券等票券，被害人數超過100人，不法獲利50萬餘元。

嫌犯於去年底得知遭檢、院通緝後，即搬離住處開始逃亡，並以他人名義匿蹤於旅館，且居住數日後馬上更換旅館，以逃避警方查緝。

經科技犯罪偵查隊半月蒐證，12日晚間在高雄市一家旅館查緝兩人到案，在查獲當下赫然發現該夫妻檔正在網路持續行騙，警方除立即查扣假網拍電磁紀錄、手機、筆記型電腦，還查獲第二級毒品安非他命1包、針筒及吸食器。

因李嫌夫妻居無定所，有逃亡事實，且反覆實施同一犯罪，警方建請法院羈押2嫌獲准，現由科技犯罪偵查隊擴大偵辦中。南市刑大隊長林宏昇呼籲，網路購物定要小心，勿相信過於低價或來路不明的產品，以免受騙。