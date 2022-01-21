雲林縣警局18、19日動員30餘名警力，會同屏東縣警察局東港、里港分局，以優勢警力展開緝捕楊嫌為首的毒販，起出大量毒品及槍械，縣長張麗善（左二）今天到警察局慰勉有功員警。（周麗蘭攝）

警方於毒窟起出雙獅地球牌海洛因磚1塊半達486.1公克。（周麗蘭攝）

雲林縣警方攻堅畫面。（雲林縣警局提供）

警方於毒窟起出雙獅地球牌海洛因磚1塊半達486.1公克、海洛因6包共51.21公克、安非他命9包共118.5公克、制式英國製MP9衝鋒槍1枝、制式手槍1枝、非制式手槍2枝、90子彈267顆、現金85萬元、製毒筆記等。（雲林縣警局提供）

29歲楊姓主嫌為首的販毒集團橫行中、南部，為防止毒品交易遭黑吃黑，持有大批械彈防身，雲林縣警察局刑警大隊經過數月跟監埋伏，鎖定犯嫌藏身處所，30多名警力分多路前往屏東東港、雲林斗六攻堅，楊嫌一度開槍2槍拒捕仍被制伏，警方起出市價近2000萬元的高純度海洛因磚1.5塊，以及包括衝鋒槍在內大批槍械。

雲林縣警察局刑警大隊長曾順光表示，楊嫌等人行事狡猾謹慎、晝伏夜出，不時轉移藏匿據點及更換交通工具，躲避追緝，專案小組歷經數月跟監埋伏與縝密蒐證，為避免販毒集團趁農曆春節售出大量毒品，警方於18、19日動員30餘名警力，會同屏東縣警察局東港、里港分局，以優勢警力展開緝捕。

警方表示，攻堅過程中，楊嫌從樓上持槍朝員警開2槍拒捕，所幸員警訓練有素，在未開槍情況順利將他制伏，共逮捕3名嫌犯。

警方於毒窟起出雙獅地球牌海洛因磚1塊半達486.1公克、海洛因6包共51.21公克、安非他命9包共118.5公克、制式英國製MP9衝鋒槍1枝、制式手槍1枝、非制式手槍2枝、90子彈267顆、現金85萬元、製毒筆記等。

全案訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，移送3嫌法辦，均遭收押禁見。

雲林縣長張麗善得21日到雲林縣警局慰勉有功員警，她表示警方這次查獲毒品數量流入市面足以危害數萬人，能在春節連假前及時查獲，對民眾生命財產有很大保障。

雲林縣警方查獲當場查扣海洛因磚、安非他命等毒品，市價約2000萬元，另還查獲制式英國製MP9衝鋒槍，據指出，該槍一支市價就要上百萬元，全案移送雲林地檢署偵辦，楊姓主嫌等3人收押禁見。

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