警方查獲贓證物1批。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局刑事警察大隊，查獲西屯區陳姓男子與大陸籍楊姓女子，涉嫌偷渡來台後，擔任「幣商」角色，以地下匯兌方式，協助將博弈賭金虛擬幣匯兌人民幣及新台幣，3個月洗錢達8000萬，因陳有多項通緝在身，訊後移送士林地檢署執行。

台中市警察局刑事警察大隊指出，陳男與楊女藉此賺取手續費、佣金等達8千萬元，於現場查扣手機、筆記型電腦、U盾、點鈔機及帳冊證物；另搜索現場查獲在場人楊姓女子為大陸地區居民，於去年8月底與陳嫌共同非法入境台灣地區，另依違反入出境及移民法、台灣地區及大陸地區人民關係條例移送法辦。

刑事警察大隊另破獲8起地下錢莊重利放款案件，警調查，透過當舖或汽車借貸公司放高利貸，疫情期間利用網路通訊招攬被害人借款，趁被害人急需用錢周轉心態，或缺乏借款經驗，利用話術誘人上當，多名被害人報警，近期打出「新春專案」強打借款廣告，標榜免證件、免保人、免典當、當天放款等，遭警方查緝到案，並移送台中地檢署偵辦。

警方指出，地下錢莊常以唱雙簧或分飾多角等方式，誘使民眾借款賺取不法暴利，遭警破獲其手法已轉型近來更因COVID-19疫情影響，民眾收入銳減，適逢農曆春節將至，地下錢莊趁勢於網路及通訊軟體大量刊載借款廣告資訊，吸引民眾借貸。

農曆春節將近，警方將「職業賭場」、「網路賭博」、「六合彩簽賭」、「地下錢莊及高利貸」案類列為重點取締項目，共計警力數438人，掃蕩各類處所78處，查獲各類賭博案件31件134人，包含職業賭場3件22人，六合彩簽賭7件18人，網路賭博14件87人，其他賭博7件7人，掃蕩金額22億餘元，其中疑涉洗錢案件4件37人，另查獲地下錢莊重利放款案件8件10人。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，打擊黑道幫派勢力、取締賭博案件為本局重點查緝工作項目，警方仍將持續蒐報，加強查緝作為。警方呼籲，法律沒有假期，年節將屆，為維護社會秩序及民眾生命財產的安全，將持續對於不法分子及案件加強查緝。