蔡英文總統（右四）22日出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」開幕典禮。（圖/總統府提供）

蔡英文總統日前出席「蔣經國總統圖書館」啟用典禮時表示，蔣經國堅定保台立場，無疑是人民最大共識。有綠營人士表示，台灣的民主不是獨裁者威權的恩賜，也不會因獨裁者晚年的慈目，就忘了過往的滿手血腥。對此，前國民黨立委蔡正元25日在臉書表示，屏東在1902年5月發生一件滿手血腥的事，台灣人應該回憶一下。

蔡正元寫道，1895年日本開始殖民統治台灣，1896年日本人在雲林搜捕抗日台灣人，短短一個月內在雲林斗六附近，不分男女老幼，殺害6000名台灣人，就是台灣歷史上著名的「雲林大屠殺」事件，但這件事早就從歷史教科書上消失。

蔡正元指出，日本人在台灣的大屠殺事件，激起一位客家籍林少貓的義憤，林少貓散財聚集民兵復仇，在1897年發起武裝抗日，讓日本人非常頭痛。

蔡正元說，日本人於是透過一位屏東人士居間連繫試圖招降林少貓，林少貓不疑有他，於1899年同意放下武器，糾集抗日民兵到高雄小港開墾荒地。但是1902年日本統治者後藤新平在這位屏東人士提供的情報下，決定突襲林少貓的開墾莊園。

1902年5月31日，日本人展開屠殺行動，林少貓莊園內不分男女老幼，共計200多人當場遇害，還殺害跟林少貓有來往的人士。

蔡正元直言，雲林大屠殺事件和林少貓事件，絕對是台灣歷史上滿手血腥的重大事件。但綠營政客不會談也不敢談，因為他們希望台灣年輕人完全不知道，這就是綠營的「認知作戰」！