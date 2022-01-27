「漫遊雲林Go接駁車」，北、中、南各1條路線，起點與終點對開，每小時發1班車。（周麗蘭攝）

迎接農曆春節假期到來，雲林縣府鼓勵全台民眾走訪雲林的宮廟、文化館舍、觀光工廠、特色景點，從2月2日（大年初二）至2月6日推出車資全免的「漫遊雲林Go接駁車」，北、中、南各1條路線，起點與終點對開，每小時發1班車，全程車程各為1小時23分鐘、1小時50分鐘、1小時7分鐘。

雲林縣府推出新春遊雲林七大遊程，像是「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「慢步輕旅行」及「鐵道樂活遊」、「雲東經典步道森呼吸」及「雲西海陸深度微旅行」，須自備車輛。

為方便本縣鄉親、外地遊客深度走訪雲林，縣府工務處從大年初二至初六提供免費觀光接駁車，不必傷腦筋規畫路線，起站（終站）都是在斗六圓環，有北、中、南3條路線可選，全部免費也不需報名。

雲北線沿途停靠8站，依序是斗六圓環、莿桐孩沙里花海、西螺老街、二崙市區、千巧谷牛樂園牧場、崙背奉天宮、麥寮拱範宮、台西安西府，車程1小時23分鐘。

雲中線停靠11站，依序為斗六圓環、雅聞峇里海岸觀光工廠、塔吉特千層蛋糕大使館、大同醬油黑金釀造館、雲林布袋戲館、虎尾建國眷村、興隆毛巾觀光工廠、褒忠市區、褒忠馬鳴山、東勢賜安宮、四湖參天宮。

雲南線停靠10站，依序為斗六圓環、他里霧文化園區、良作工場農業文創館、大埤稻草酸菜季、源順芝麻觀光油廠、元長鰲峰宮、北港糖廠、水林鄉公所、台灣鯛生態創意園區口、湖遊客中心。