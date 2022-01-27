雲林縣有6部雲梯車大多是30公尺至32公尺，消防局以高雄城中城火災為殷鑑，趁25年老雲梯車退休，耗資3491萬元購置新型50公尺高的歐洲進口雲梯車1部，120秒內就能升高完畢，可救16層樓高火警，斗六市有2棟15樓以上高樓，將配置於斗六消防分隊。

雲林縣消防局指出，全縣6輛雲梯車配置於斗六2輛，斗南、虎尾、西螺、北港各1輛，斗六1輛32公尺高的雲梯車使用逾25年將報廢，為提升消防救災量能，爭取內政部「汰換老舊消防車中程計畫」補助及自編預算，採購雲梯車、水庫車、水箱車各1部。

高50公尺的雲梯車造價3491萬元配置於斗六分隊；可載12公噸水的新式水庫車耗資800萬元配置於土庫分隊；可供7名消防人員乘坐與載水3公噸的水箱車造價559萬元配置於四湖分隊。

新採購的50公尺高雲梯車從地面抬升至16樓僅需2分鐘，較25年前的款式需要6至7分鐘來得迅速許多，且腳架操作只要30秒內就能平衡，還有收梯輔助系統，自動計算安全係數，大幅提高救災效率。

雲林縣長張麗善今（27日）主持新式消防車輛啟用典禮表示，縣內高樓層建築增加，很感謝中央及縣議會支持汰換老舊消防車輛，讓民眾有安全的生活品質。