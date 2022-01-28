高空救援新戰力，9輛雲梯車高雄報到。（高市消防局提供／洪靖宜高雄傳真）

高空救援新戰力，9輛雲梯車高雄報到。（高市消防局提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市消防局雲梯車大換血！一次就購置9輛雲梯車，分別有2輛50公尺雲梯車、7輛30公尺雲梯車，依照各地區建築物及轄區特性來分配，該批雲梯車都是最新配備，希望新利器能協助打火兄弟搶救每條寶貴性命。

為強化消防救災量能，高雄市政府爭取中央特別統籌分配稅款3億2127萬購置雲梯車及化學消防車共15輛消防車輛，其中9輛雲梯車均已全數報到，並配發至高雄市各區域，提升高空救援量能。

該次購置9輛雲梯車分別有2輛50公尺雲梯車、7輛30公尺雲梯車，配備都是最新，除了車體均搭載芬蘭原裝Bronto Skylift梯臂，救援籃架更可承重達500公斤，另外，搭配觸控式電腦螢幕，全車雲梯系統螢幕均可同步顯示畫面並附監控系統，便利消防指揮官參考即時畫面，即時調整消防戰術。還在車側加裝歐規紅藍警示燈，提高雲梯車行駛及操作時的警示作用，可增加消防人員駕駛及操作的安全性。

另外，也新增砲塔攝影機及雲梯記憶功能，砲塔攝影機可以讓操作人員在地面上就能觀察射水狀況，減輕救災風險及適時修正射水角度，而雲梯記憶功能可以讓救災效率提升，可以記錄軌跡，如果救災時需重複一個點，電腦就能記錄軌跡，自動再次到達定位。

高雄市消防局災害搶救科科長蘇裕銘表示，此波也將15年以上的雲梯車汰換，2輛的50公尺雲梯車分配到鳳翔分隊及苓雅分隊，主要考量依各地區建築物及轄區特性，以及南北高雄平均分配。目前高雄市轄區共計有26輛雲梯車輛，平均每2個分隊即配賦一部雲梯車。

雲梯車是消防人員進行高空搶救作業時，最主要的救災戰力，提供消防人員於搶救當下立即升梯執行救援任務，並透過高空人員疏散、救援，將受困高樓民眾立即救出，更可廣泛運用於鐵皮屋工廠及化學工廠火警搶救，除了進行射水滅火之外，同時可進行高空防護射水避免火勢再度擴大延燒。