斗南分局在農曆春節、例假日、228連假實施草嶺石壁賞櫻花車輛交管措施。（斗南分局提供）

北港分局繪製今年春節期間朝天宮附近交管措施與改道路線圖。（北港分局提供）

雲林縣農曆春節期間可能出現大量車潮的地點有北港朝天宮、古坑鄉草嶺、虎尾高鐵站，轄管的3個分局都有交通管制措施，請民眾與遊客提前準備改道或配合疏導。

北港朝天宮去年農曆春節前後湧入約200萬人次遊客，今年有9天連假可能出現旅遊潮及返鄉潮，北港警分局研判最易壅塞的路段是台19線70公里段，會從早上8點塞到18點；北港大橋上的車流量也多，建議不進朝天宮的車輛改道或走替代道路。

警方也自1月31日（除夕）至2月15日（元宵節）每日早上8點至18點進行朝天宮周邊道路交管，華勝路、華南路強制分向分流，禁止左轉；北港武德宮、台61線快速公路264公里處口湖休息站也有交通疏導勤務。

古坑鄉草嶺石壁山區櫻花季今（29日）起展開，斗南警分局為避免賞櫻車潮壅塞，1月29日至3月6日每週六、日及連續假日共17天，每日7時至15時實施交通管制。

實施交管地點為1、雲149甲線與雲220線路口岔路口（第一停車場）。2、雲220第一停車場上方30公尺處。3、草嶺隧道往青山坪岔路口。4、雲220-1與蓬萊瀑布停車場岔路口（第二停車場）。五、雲220與雲220-1岔路口。

櫻花季期間遊客若於管制期程包括農曆春節、例假日、228連假，上山賞櫻的自駕車輛一律停在免費停車場，禁止自小客車進入石壁社區，要上石壁賞櫻須搭接駁車，來回票價100元，如要上五元二角、雲嶺之丘再另購車票50元。

虎尾高鐵站夜從今（29日）起至2月6日每日早上8點至22點實施改道措施，請接送旅客民眾預控時間。國道一號虎尾交流道北上入口匝道於2月3日至5日的7點至19點封閉，請用路人改道。