今年地方公職人員選舉，已訂於11月26日投票，距今剩下不到一年的時間，各陣營都開始積極布署人選，其中市議員選舉出現許多新面孔角逐，更有不少人都是正妹，除大家熟知的「學姐」黃瀞瑩預計將會PK前北市觀傳局長陳思宇，還有立法院長游錫堃幕僚山田摩衣是台日混血，外型亮麗，擬投入板橋區議員初選。

雖最後名單尚未完全定案，但光是這些有意參選名單就引發不少網友注目，以下就是《中時新聞網》特別盤點的、受人矚目的「亮點」：

★台北市

民眾黨部分，民眾黨成立後，首次面對縣市長、議員和里長選戰，台北市議員人選更是重兵部署，北市士林、北投選區黨內出現「雙姝對決」，前北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩PK前北市觀傳局長陳思宇。不過，黨內人士透露，評估2人選票不重疊，各自努力的情況下，士北有可能提2席，但最後仍需由黨中央決定。

★新北市

新北市府副發言人戴湘儀有最美背後靈之稱，被藍營力拱參選。

立法院長游錫堃幕僚山田摩衣是台日混血，外型亮麗，預計會投入板橋區議員初選。

新北學姐蔡畹鎣疫情記者會表現亮眼，被視作議員選舉熱門人選。

新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣，在「超強母雞」侯友宜的帶領下，狹帶高人氣衝擊地方選情。（資料照/蔡雯如攝）

民進黨新北市板橋區市議員擬參選人山田摩衣。（資料照/黃世麒攝）

★桃園市

桃園市下屆市議員選舉有許多新面孔，包括有「PTT乳神」之稱的「qn黃拉結」黃瓊慧，將從5屆議員父親黃景熙手中接棒，投入桃園市議員選舉。

被視為鄭文燦子弟兵的卓芷戎，有「政壇袁艾菲」之譽，憑藉高顏值和順暢口條，每每現身都讓網友直呼：「戀愛了！」外界評估假設她投入桃園選區，將讓原本競爭激烈的桃園區更加白熱化。

同為鄭文燦子弟兵的市府參議王珮毓，曾任平鎮市民代表，2014年以無黨籍參選升格首屆平鎮區市議員，以些微票數成落選頭，被網羅入府後，一路從桃市文化基金會副執行長、市府文化局祕書，再到參議兼任副發言人，外傳將披掛上陣，挾行政經歷捲土重來。另名副發言人、曾任主播的吳安琪，則將插旗北市參選

被網友封為「鄉民乳神」的「qn黃拉結」黃瓊慧是「政二代」，年初宣布參選桃園區市議員。（資料照/蔡依珍攝）

桃園市3位女副發言人，新聞處專委吳安琪（左起）、參議王珮毓、經發局招商科專員卓芷戎，未表態參選已成話題。（資料照/蔡依珍攝）

★高雄市

國民黨有意找前三立主播、韓市府副發言人白喬茵出戰左楠區議員，白稱在考慮中，但參不參選已是火熱話題。綠營大旗美區2位新人李庭慧、林慧欣同樣外型出眾，相當吸睛。

前主播白喬茵被視為強棒，有意爭取國民黨高市左楠區議員初選。（白喬茵提供／柯宗緯高雄傳真）

(資料來源：中國時報2022誰來做老大系列報導)