2022年縣市長選舉將在年底舉行，國民黨在歷經公投、補選、罷免等案失利後，國民黨主席朱立倫面臨跛腳命運。資深媒體人陳敏鳳認為，朱立倫應該從自己改變起，去選艱困選區，他若去選台南市長或高雄市長，還是可以捲起千堆雪。

針對朱立倫目前的處境，陳敏鳳2日在政論節目《新聞面對面》中表示，朱立倫自己要下定決心，從自己改變起，朱立倫要做一些讓別人感動的事情，而不要再去想自己未來會怎樣，應該去想這個黨會怎麼樣。

陳敏鳳建議，朱立倫要去選艱困選區，應該學習黃信介的精神，當初黃信介去選花蓮立委，是因為花蓮是民進黨的「沙漠」。而朱立倫可以去選台南市長，因為他跟台南還有一點淵源，朱立倫也可以去選高雄市長，去跟現任的高雄市長陳其邁對決，2022年他還是可以捲起千堆雪。當朱立倫親自下去選，還會有人講話嗎？朱立倫就是要替自己立戰功。

陳敏鳳認為，朱立倫不要每次都說，他訪問美國、訪問日本，那些雖然是很重要的事情，但是大家會覺得「你太急了」。眼下國民黨幾個諸侯，比如雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙等人，統統被圍攻得很慘，可是黨中央在幹嘛？2022年選戰已經提早開打了，國民黨中央應該組一個選對小組，針對對方攻擊的部分通通回擊。