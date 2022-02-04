雲林縣府今年在草嶺村開闢2個停車場，因應櫻花季的大量車流，自小年夜開始交通管制，縣府工務處5個科、70多名員工總動員輪流上山與警方一同管控。（雲林縣府工務處提供）

二號停車場旁遊客搭接駁車情形。（雲林縣府工務處提供）

古坑草嶺村櫻花季交通壅塞，雲林縣府今年開闢2個停車場自小年夜開始交通管制，縣府工務處5個科、70多名員工總動員輪流上山與警方一同管控，交通秩序良好，提升旅遊品質。

草嶺村石壁部落、青山坪部落的櫻花季美不勝收，也使草嶺觀光人氣回春，縣府今年首度實施交管，有住宿、訂餐的自小客車憑通關密語可開入石壁部落，若純賞花則一律搭接駁車上山，20多戶村民則持通行證或憑身分證進出。

這幾日天氣濕冷，上山賞花遊客人數較去年少，縣府工務處70多名人員仍每日輪班上山與斗南分局員警一同管控，員工每人輪值2天、主管輪3天，值班人員清晨5點半上山，7點就定位，直到傍晚5點末班車啟程才撤哨。

工務處長汪令堯表示，春節以來上石壁部落賞花的自小客，每日400輛到800輛車不等，接駁車每20分鐘開一班，大多數遊客都很配合改搭，只有少數不服，在警方協助下都能維持秩序。

汪令堯說，草嶺櫻花季的交管措施比照阿里山、武陵農場的方法辦理，第一年辦理有許多意想不到的狀況發生，例如廁所的水壓過大以致水管爆裂、雨勢導致部分停車格泥濘，他與副處長、技正輪流上山指揮因應，逐漸上軌道。

因交通管制緣故，有攤商、咖啡廳抱怨生意清淡，汪令堯表示，縣府也一直在思考如何兼顧交通順暢與觀光人氣暢旺，一號停車場有開闢攤商區，春節連假結束將開會聆聽各方意見。

汪令堯說，草嶺風華再現是很多人的期待，他為規畫草嶺櫻花季疏運計畫付出心力的同仁打氣加油，政策無法十全十美満足所有人需求，會滾動式檢討，盡量符合各方需求。