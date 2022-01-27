據交通部觀光局統計數據顯示，去（110）年1-11月雲林縣遊客人數突破820萬人次，蟬聯6都外第一名；相較108年，全國衰退37%，但雲林僅小跌0.5%，觀光人數更是連續兩年超越台南，顯示雲林這幾年真的發展出許多吸引力爆棚的景點。

為鼓勵民眾來雲林旅遊，雲林縣政府推出「遊雲林抽百萬名車」的活動，活動期間至4月30日截止，遊客只要憑在雲林縣單筆消費滿500元的發票，至活動官網登錄即可獲得1次抽獎序號，每人最多可獲得10次抽獎序號，獎項有電動機車、iPhone、五星級飯店住宿券、雲林良品、「月月抽千元現金」等好禮，消費越多，中獎機會越多！

水濂洞(雲林縣政府提供)

飛山景觀台(雲林縣政府提供)

雲林擁有得天獨厚慢活優質生活環境，加上山、海、平原各具特色的豐富生態觀光旅遊景點，草嶺石壁森林療育基地，富含芬多精，還有全台唯一宗教路線的台灣好行「與神同行、平安隨行」；萬眾矚目的「2022雲林草嶺櫻花季」也將於1月29日正式登場，花期預計春節前至3月上旬，為了避免上山賞櫻花遊客困在車陣，雲縣府不僅開闢2處停車場供遊客停放車輛，也增加接駁車次讓遊客更容易上山賞花。

縣府修復縣道149甲線即將通車。(雲林縣政府提供)

草嶺石壁大約種植7000棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，從冬末到春季都有不同種的花卉及樹種可以欣賞，山茶花、李花、梅花、桃花、紫藤花、櫻花（寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻等），遊客除賞櫻之外，草嶺擁有得天獨厚的自然生態環境，如：蓬萊瀑布、峭壁雄風、水濂洞、青蛙石、幽情谷、雲嶺之丘、五元兩角、杉林步道、木馬古道、九芎神木等。

除了草嶺石壁步道外，也不妨前往古坑鄉華山，享有「台灣咖啡的故鄉」美譽，喜歡喝咖啡的朋友千萬別錯過上華山「賞夜景、喝咖啡」的美妙滋味，當地還有苦茶油雞、永光肉圓、鹹酥雞等美食；此外，四湖鄉「三條崙海水浴場」和「黑森林自行車步道」，騎乘在木麻黃綠林道中，而且映入眼簾都是蚵田景致，很適合全家大小來騎自行車，歡迎全國民眾一同來雲林消費「幸福迎新春，慢遊雲林GO促咪」，嚐小吃、拜媽祖、中大獎。(雲林縣政府廣告)