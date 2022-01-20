一名大陸成都入境的確診女子原被列境外移入，但中央流行疫情指揮中心昨根據基因定序，發現她病毒與同旅館另名美國返台男性確診者類似，改列本土案件。新北市衛生局今表示，兩人入住同一樓層、不相鄰住房，目前尚不確定是在哪裡接觸感染，仍在釐清中。

新北市衛生局表示，這兩案是美國返台的「案17082」男性，與大陸成都返台的「案17298」女性，兩人是在去年12月28日入境桃園機場，接受PCR採檢，入住新北市某防疫旅館同一樓層，兩人房間中間相隔一間房。

衛生局說，男子12月29日接獲通知PCR陽性、Ct值19.08，送醫隔離治療，列境外移入個案；而女子12月31日快篩陰性，1月3日出現喉嚨痛、咳嗽，1月4日採檢PCR陽性、Ct值14，送醫隔離治療，列境外移入個案。

衛生局說，衛生局在疫調後立即啟動預防性措施，邀集感染控制專家實地至旅館訪視勘查，並加強清消，同時針對該旅館收住22人及50名從業人員全面進行採檢，結果均為陰性。

衛生局說，中央根據兩案基因定序結果，不排除可能為本土病例，1月19將女子改列本土個案，衛生局持續針對該旅館12月28日至今年1月4日期間住宿旅客持續追蹤健康情形並安排採檢，旅館從業人員每週進行快篩。