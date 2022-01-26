確診個案曾到郵局領錢和去過兩家診所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

小太陽診所周邊清消。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

中央疫情指揮中心26日公布確診的桃園市案例案18613，是30多歲女性，22、23日回苗栗娘家探親，期間曾到郵局領錢、兩家診所，苗栗縣府衛生局匡列23人進行PCR採檢，其中3名親屬為陰性，其餘仍在確認中。

根據疫調該名女性22日回苗栗娘家探親，當天晚上9點多到苑裡郵局的ATM領錢，全程戴口罩停留約5分鐘。

隔天1月23日早上9時05分，至苑裡鎮小太陽診所看診，全程戴口罩停留約1小時，因汽車停放安和診所停車場，因此在小太陽診所看診結束時，已超過12時無法換代幣取車故先行返家，之後中午12點50分再到安和診所換代幣取車(未看診，僅與診所值班人員接觸)。

衛生局指出，2家診所26日晚上夜診及明天27日停業一天進行清消，目前已完成週邊環境消毒作業。除匡列23位相關接觸者 進行PCR採檢，實聯制名單目前掌握計有71通，已陸續通知民眾前往醫院採檢。