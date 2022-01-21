台中市北屯區失智張姓老嫗，日前趁家人煮晚餐之際獨自外出，深夜出現在清水街頭，巡邏警方察覺有異上前關心並帶返所休息，經員警耐心搏感情40分鐘，老嫗終於說出兒名字，最後協助她順利返家。

清水警分局指出，清水派出所副所長顏維平、警員林靖智日前深夜11時，巡經清水區光華路轉角超商前，發現70歲張姓老婦人緩步徘徊，遂上前關心，對談中隱失智赴約婦人疑患失智症，無法獲知其住處，故將該她載返派出所暫時安置。

警方先提供熱茶、點心讓老婦人食用溫飽身心，並試圖詢問時，老婦有點怪罪員警囉嗦，並稱自己要走回家，警方一面安撫情緒，一面寒暄聊天約40分鐘之久，婦人終於脫口說出兒名字，經員警比對相關資料後，終於得知老婦家住北屯區。

警方趕緊連繫老婦兒子到場，他向警方表示母親患有失智症，當晚在廚房煮晚餐，佳餚上桌卻不見母親身影，急著外出尋找，由於母親曾外出塔公車迷途忘返，這次可能又塔公車不知前往何處，加上近日夜晚氣溫寒冷，心急如焚，本要到當地派出所報案，突接獲清水警方告知尋獲母親消息，心中非常感謝警方的熱心幫忙。

清水派出所所長洪志仁表示，家中老人曾有走失情事者，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，並可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。