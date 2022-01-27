家屬向員警表示，因為疫情緣故未計畫返鄉，遂將長輩接上來過節，因老翁對附近環境不甚熟悉，才發生迷路的插曲。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員吳昂展、郭欣衡與警大實習生王峯雲，日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱於南屯區豐富路有一名老翁疑似迷失急需協助，員警立即馳赴現場，83歲的張姓老翁看到警察趨前關心，立即大聲說出自己的姓名，中氣十足的模樣令員警莞爾，老翁表示趁著陽光露臉，想出門曬曬太陽，拄著拐杖走著走著，突然感到腳麻不聽使喚，只好先原地不動緩和片刻。

警方指出，當員警進一步詢問其家中地址時，老翁看了看四周，瞬間語塞，無奈地摸摸頭說：沒想到腳麻，腦筋卻也不好使!員警研判老翁年事已高又行動不便應該走不遠，俟老翁稍事休息後，陪同步行周邊找尋，正好老翁女婿因岳父散步許久未返家，擔心其狀況下樓查看，與巡邏員警碰個正著，順利地將老翁接返家。

家屬向員警表示，快過年了，因為疫情緣故未計畫返鄉，遂將長輩接上來過節，因老翁對附近環境不甚熟悉，才發生迷路的插曲，感謝員警的暖心陪伴。

所長江松泳表示，家中如有高齡長者應多關心其身心狀況及動態，減少單獨外出機會，隨身衣物也可以繡上住家地址、聯絡方式，或配戴愛心手環、項鍊等，俾利走失時，可儘速聯繫家屬。