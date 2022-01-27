嘉義市警察局婦幼隊張姓副隊長25日上午與人發生行車糾紛，遭4名20多歲年輕人圍毆，導致張臉部多處擦挫傷，雖事後張以傷勢不重不予追究，但市警局介入了解後，發現並非一般行車糾紛，26日再將4人傳喚到案，依聚眾鬥毆罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

據了解，張姓副隊長25日上午8時半左右，行經保安四路時與胡姓男子發生行車糾紛，雙方在現場起口角爭執時，胡男又叫了3名友人前來助陣，甚至仗著人多勢眾，集體圍毆張姓副隊長，而張當下皆未表明身分，是直到轄區派出所員警獲報到場，才知道自己的同事被打，當場將4人帶回派出所，張則自行就醫。

事後張姓副隊長到派出所，表示傷勢並未嚴重，所以不予提告，但警局高層得知此事，進行調查了解，認為行車糾紛過程中，對方陸續叫同夥到場，認為已有聚眾鬥毆行為之嫌，昨又逐一通知相關人到案說明，並完成偵辦程序。

今下午市警局副局長黃益三出面說明整起事件經過，指事後有民眾檢舉警方吃案未依法偵辦，強調全案已依法函送偵辦，絕無吃案情形。