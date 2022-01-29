自稱員警的人在「靠北警察」po文指稱張的腹部有刀傷，質疑警方吃案。（截圖自網路）

嘉義市警察局婦幼隊副隊長張清仁日前疑因行車糾紛，遭人圍毆，有自稱員警的人在「靠北警察」po文指稱張的腹部有刀傷，質疑警方吃案，警方澄清張身上有縫合傷，但「非致死的傷」，市警察局王文澤表示，全案已報請檢察官指揮偵辦，以昭公信。

市警察局刑大指出，張副隊長後背有約7公分的傷口，也有縫合，但「非致死的傷」，醫師診斷不是刀傷，診斷證明書上不明的開放性傷口，張當時穿著外套也沒有破、血跡，根據現場環境初步研判可能是被毆打時摔倒、撞到物器。

市刑大指出，張的傷口淺，醫生認為不縫合也可以，用擦藥、回診就可以，但張副隊長不想過年還要到醫院回診，才請醫生縫合傷口。鑑識人員、檢察官看傷口也認為不像刀傷。

據了解，張清仁是25日上午在中興路、玉山路口疑似與人發生行車糾紛，對方嗆說結識某大哥，雙方到保安四路找這位大哥欲排解，對方卻突然撂出數名小弟，不分青紅皂白就攻擊張清仁，致張的臉、頭部受傷。

張遇襲後，警派出所員警獲報趕到現場，發現是自己人被打，但張認為還好就接著趕去上班。警一分局追查後，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將涉案胡男、洪男、李男、楊男等4名嫌犯函送法辦。