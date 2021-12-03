50歲陳女士，因車禍進行腰部椎間盤手術，但術後傷口部位沾黏，從腰部到臀部整片肌群宛如架著鐵板，連彎腰穿鞋繫鞋帶都做不到，至醫院中醫科經「微創針刀」治療，因進針孔很細、無須麻醉，於患處撥開沾黏軟組織，逐漸恢復健康。

台中醫院中醫科醫師江科郁表示，中醫針刀結合針灸針和微型手術刀的特點，刃狀針尖直徑僅0.6至1.2毫米不等，又稱「微創針刀」，對組織傷害低，且不需麻醉、縫合，就能進入患處撥開緊繃沾黏的軟組織，達到鬆解拘攣肌肉筋膜的功效，是中醫獨特特殊療法。

醫師江科郁指出，不同於一般針灸會將針留置在患者身上，進行針刀治療時，每個下針點只需停留數秒，不需留針在病人身上即可完成治療。對於急慢性緊繃疼痛、術後肌筋膜沾黏都有顯著效果。江科郁醫師說，針刀不僅能迅速舒緩疼痛，還能鬆解軟組織的沾黏、攣縮、阻塞及疤痕，解除病變部位對神經血管的壓迫，進而改善微循環。

江科郁說，微創針刀治療的病症包括，慢性軟組織損傷黏連導致頑固性疼痛如，滑囊炎、狹窄性腱鞘炎、五十肩、網球肘等；骨質增生（骨刺）引起的痠痛：頸椎腰椎骨刺引起的頸部或腰部酸痛、退化性膝關節炎、創傷後關節炎、足跟痛等；頸後肌群緊繃、頸椎退化而導致的眩暈、偏頭痛、耳鳴、後頭痛等。

江科郁提醒，雖微創針刀治療適合所有年齡層，但因屬侵入性治療，需透過專業中醫師診斷與操作。若有發熱症狀，或處於嚴重內科疾病急性期、血友病、嚴重糖尿病、身體虛弱、怕痛怕針灸的人，及病灶部位有皮膚感染、紅腫灼熱、肌肉壞死或深部膿腫者，則應避免接受治療。

江科郁說，組織沾黏案例在門診普遍常見，接受針刀治療並配合復健伸展，通常症狀能明顯緩解。另遇長期復健進度停滯時，針刀治療也能協助患者突破瓶頸；呼籲民眾若身體不適及早就醫，及早治療。