雙和醫院自2019年率先完成亞洲首例ROSAspine腰椎手術迄今，已累積有超過200例成功個案，約有95％的患者在術後隔天即可下床活動，且其中不乏高齡近90歲的老嫗。雙和醫院副院長林乾閔表示，ROSA擁有即時動態導航與光學導航系統，且搭配術中O型臂X光機，能即時獲得3D影像，進而調整機器人手臂或置入物的位置，有效精準定位、提升手術的安全性，讓神經損傷機會趨近於零，也縮短癒合時間。近來門診也有逾3成的患者是因想使用ROSA手術機器人進行手術而前來。

62歲的林先生長年深受腰椎陳年舊疾所擾，因下肢麻痛無力、腰痠背痛、無法久坐久站，而嘗試過藥物、整脊、打針等各種療法，卻仍無法緩解疼痛，經介紹後轉診至雙和醫院使用勵羅莎手術機器人（以下簡稱ROSA手術機器人）進行腰椎手術，術後3個月內林先生已能進行登山、跑步等運動。

林乾閔說明，保守估計台灣約有超過10％的銀髮族有腰椎退化性關節病變問題，而常見的骨刺、椎間盤突出、腰椎滑脫都屬於退化性的關節病變，門診常遇患者詢問是否該開刀，其實開刀與否的評估並非是病症的嚴重程度，而是應以患者自身狀況進行評估，一般來說，當症狀發生時會影響到生活品質或日常作息時，就會建議可採取手術治療。

臨床上也常遇到許多患者擔憂風險而抗拒接受手術治療，林乾閔進一步解釋，傳統脊椎手術通常透過X光進行判讀，也因傷口大、出血量多導致感染率提升，且脊椎及肌肉筋膜損傷較多，病人預後恢復時間長；雙和自引進全台第一台ROSA手臂導航系統後，藉由機器人輔助手術之下，醫療團隊能更完整掌握執刀過程的任何狀況，明顯縮短冗長的手術時間，大幅減少患者在手術過程的負擔，也使得外科手術不再只是追求低失誤、低併發症，而是朝向零失誤、零併發症的精準治療目標邁進。

也常常有患者問到，ROSA手術機器人跟達文西機械手臂有什麼不同，達文西手臂最大特色是擁有高解析度的3Ｄ視野，以及能模仿旋轉、夾取等細微動作，完成精準的手術器械操作；而ROSA並非是進行開刀的手臂，她屬於輔助型工具，林乾閔解釋：「ROSA就像升級版的導航系統，也如同行車輔助的半自動駕駛，能標明並維持在正確路徑，確保手術的安全性。」

在越需要精密操作的手術中，ROSA手術機器人的輔助就更顯重要，以脊椎微創手術「腰椎神經減壓併骨融合手術」為例，臨床上進行「腰椎神經減壓併骨融合手術」時，須先以微創手術移除壓迫神經的骨刺與椎間盤，促使神經獲得減壓，再置入骨釘和椎間椎間融合器，但如若置入位置有偏差，則恐造成永久性的神經損傷，ROSA搭配 3D 掃描數據應用，即能精準的完成手術，讓醫師更專注留意患者狀況，使手術能更順利完成。

隨著網路資訊傳遞快速，加上成功案例持續增加，林乾閔分析，目前門診有超過3成的患者都是子女陪同長輩一同前來詢問和進行評估是否可採用ROSA進行手術，就現階段而言，每年約有100例選擇使用ROSA手術機器人，而隨著國人對於為創手術與精準治療的接受度越來越高，預估未來會有10~20％的年增長率，且可望逐漸成為腰椎手術的第一優先選擇術式。