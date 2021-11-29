28歲型男運動員「小張」，在一次激烈對抗時，被對方球員架「拐子」撞歪鼻樑，急送到中醫大新竹附設醫院急診，X光檢查發現他的鼻骨骨折斷裂，鼻背明顯歪向右側，整個鼻子被撞歪了！

耳鼻喉科醫師蔡以璿診斷後認為，小張因為骨折處嚴重腫脹，不適合立即手術，經過2天冰敷，腫脹處逐漸消退，再施以「微創閉合復位手術」，手術約1小時，隔天即出院，骨折處用鼻外固定板固定1週，小張在休養1個月後恢復正鼻，重建型男形象，又可生龍活虎在球場上打球。

蔡以璿表示，臉部骨骼中，鼻骨是最脆弱，比較其他部位受更少的力量即會產生骨折，尤其鼻骨尾端處比較薄且寬，所以鼻骨下側比上側更易骨折。

蔡以璿說，鼻骨受傷骨折後的局部水腫，會影響臨床上的判斷，受傷3小時內的組織腫脹程度還不嚴重，若及時就醫，就能立刻進行「微創閉鎖式復位手術」，如受傷10天內，鼻骨骨折尚未癒合，待傷口腫脹消退後，即可進行復位手術。

蔡以璿建議受傷後應立即就醫，避免延誤治療黃金時期，在受傷後前幾天可以使用冰敷減少水腫，並幫助後續評估與術中的判斷，只要仔細評估，使用閉鎖式復位手術或開放式復位手術，皆可達到良好的治療目標，讓歪鼻變正鼻。但術後2週內，應避免用力擤鼻涕或挖鼻孔，禁止進行劇烈運動，避免辛辣食物。

如果鼻骨骨折受傷10到14天未就醫，骨碎片開始癒合，將導致不容易矯正， 若超過14 天後才處理，會變得比較難以復位，可能會動用到「截骨術」，若受傷超過3個月，鼻骨骨折幾乎完全癒合，則必須做「鼻整形手術」，才能調整鼻骨位置。