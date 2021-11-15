在全球新冠疫情(Covid-19)仍流行情形下，中華民國滑輪溜冰協會選派選手11人、教練4人，於10月26日赴哥倫比亞.伊瓦格參加2021年世界競速溜冰錦標賽，榮獲2金1銀2銅佳績。

2021年世界競速溜冰錦標賽於11月6日至13日舉行，我國代表隊共參加場地賽6項、公路賽4項及馬拉松等11個項目，本屆世界錦標賽在所有教練、選手、防護員共同努力之下，共計榮獲2金1銀2銅佳績；我國競速溜冰國際成績優異，於2017年台北舉行的世界大學運動會即獲得10金、11銀、2銅優秀成績，2018年亞洲運動會也獲得2面金牌。

本屆世界競速溜冰錦標賽，我國選手楊合貞分別在成年女子組1000公尺爭先賽項目即率先以半足之差，險勝哥倫比亞女子選手獲得金牌；另外楊合貞選手也在女子10000公尺計分淘汰賽項目中獲得第3名佳績。同日我國參賽選手趙祖政在成年男子組1000公尺爭先賽項目中獲銀牌，趙祖政選手也是我國參加2018年印尼亞洲運動會滑輪溜冰項目金牌選手。

之後楊合貞、劉懿萱、李孟竹等3位選手在成人女子3000公尺接力賽同心合作再次獲得金牌，男子選手陳彥成則在男子42公里馬拉松項目，也力拼獲得銅牌。本屆參賽選手們為我國獲多面獎牌，在總排名獲得第3，金牌數為歷屆最佳。

本屆參賽選手以楊合貞選手表現為最佳，為我國奪得2金1銅，所獲金牌數為歷屆最多，非常難能可貴。楊合貞選手在2017年台北世界大學運動會中為我國取得5金佳績，2018年印尼亞洲運動會中也獲得女子20公里公路賽銅牌。

本屆競速溜冰世界錦標賽我國雖然獲得多面獎牌，但卻發生金牌選手楊合貞在場地不佳等因素遭推撞，導致手腕骨折令人遺憾之情事，綜合考量之下，以最速緊急治療為優先，並取得選手本人同意之下，於當地先行開刀實施緊急醫治，手術已順利完成。

楊合貞已與全體隊員一同搭機預計明日返抵國門，國家運動訓練中心將安排防疫專車直達國軍高雄醫院左營分院，至急診室進行PCR檢測，並安排入住負壓病房，原則以4人1室的空間，以便陪同照顧，後續則由醫院方面進行相關治療，該院院長已啟動照護團隊模式。體育署表示，選手後續的治療與復健將全面予以協助，並也已請國家運動訓練中心就近關懷選手及提供必要的支援，俾協助楊合貞選手及早康復。