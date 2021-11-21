行政院長蘇貞昌、彰化縣長王惠美、立委陳秀寶、謝衣鳳、黃秀芳等一起參加彰工升壓站祈福儀式。（吳敏菁攝）

行政院長蘇貞昌等一起按下彰一開閉所啟用啟動鈕，開啟新里程碑。（吳敏菁攝）

行政院長蘇貞昌等到彰濱工業區視察離岸風電計畫工程。（吳敏菁攝）

全國首座離岸風電併網基地「台電彰一開閉所」，21日舉行啟用典禮，行政院長蘇貞昌出席表示，未來順利發電後，每年回饋彰化縣政府3.3億元發電相關回饋金，海域使用金又有3億元，讓配合的人有獲利，讓人看到政府一體，人民有獲利，台灣有進步，大家一起合作完成。

台電繼8月底完裝置容量達109.2MW的離岸一期計畫，21部風機首度全數併聯發電，配合國內風場建置規畫，2019年起投入逾20億元打造全國首座專供離岸風電併網用的基地的彰一開閉所，提早半年上線，彰一啟用後提供1.5GW併網量，預計2024年可再增加1GW併網容量，後續搭配預計2025年上線的彰工升壓站、永興開閉所，可提供彰化離岸風場6.5GW併網需求。

台電今天主持啟用典禮暨彰工升壓站祈福儀式，台電董事長楊偉甫主持，行政院院長蘇貞昌、經濟部部長王美花與彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章、立委陳秀寶、謝衣鳳、黃秀芳等出席，見證國內離岸風電的關鍵樞紐啟用。

台電說明，開閉所如同家中分電箱，扮演電力「中繼站」角色，協助電源引接及分送用電，離岸風電傳輸上岸後，透過開關設備將電力併入全國電網供民眾使用。這次工程極挑戰，出動大型機具約1600車，動員人力超過2萬人次，提早半年達標，為了及早待命，讓海上風電可以即時送回全國電網，預計今年底起，陸續有沃旭、CIP業者風場的再生能源電力將透過彰一送回台灣本島電網。

啟用典禮也特別安排台電施工處領班連吉昌、華志營造專案經理盧志朋現身演講，連吉昌說，在台電工作40年生涯，是最具挑戰工程，海邊日曬、風沙大，張口吃沙，為了趕工，大半年在工地沒看家人見上一面，家人不解要這麼拚，他解釋這工程是風電重要里程碑，意義重大，使命未達不能停歇。

行政院長蘇貞昌表示，人人需要用電，發電人人有責，要讓發電更有效率、乾淨清潔，彰化擁有全世界最好的風場，感謝台電辛苦，彰化縣配合、立委支持，讓發電能夠轉型，並把上天賜給予禮物能掌握利用，未來順利發電後，每年回饋彰化縣政府3.3億元發電相關回饋金，海域使用金又有3億元，對彰化縣政府大有幫助，讓配合的人有獲利，讓人看到政府是一體。

蘇貞昌也說，駐地工程人員現身說法，是聽過所有演講中講得最好，工作人員使命必達，提前完成，連和家人也沒時間見面，特別要請台電給領班和有關工作人員，5天帶薪的特別年假，並依辛苦大小，除了給予獎勵，要要他們帶著家人一起來現場看看投入成果，安排交通、住宿全包，並要立刻做到，全場響起一片掌聲。