為延續台英雙邊職業安全衛生合作，勞動部職安署於110年11月25日與英國安全衛生執行署(Health and Safety Executive HSE)共同舉辦第2屆台英職業安全衛生高峰論壇，以遠端視訊方式相互分享職場安全衛生政策、促進策略及作法，並就未來細部合作事項進行討論，深化台英安全夥伴關係。

本次高峰論壇由勞動部政務次長王尚志主持，共有英國安全衛生執行署（HSE）、英國在台辦事處等英國官方單位參與，並邀集國家海洋研究院、台灣電力股份有限公司、離岸風力發電產業廠商代表、英國在台公司代表、英商組成之英國再生能源在台促進會等單位共計53人與會交流，會中台英雙方相互分享離岸風電安全衛生監管策略、如何提升營造業職業安全衛生績效及檢查員培訓計畫等安全衛生政策與經驗，有助於我國借鏡英國實務作法及經驗，也使來台投資之英商及各國離岸風電承攬商瞭解我國職業安全衛生的策略及要求，共同努力提升產業安全效能及競爭力。

勞動部進一步指出，英國HSE為全世界最早設置之官方職業安全衛生專責機構，具有成熟政策、豐富經驗、專業技術能力，為各國學習標竿。台英雙方前於108年簽署合作備忘錄，109年雖遇到全球COVID-19疫情嚴峻，仍以遠端視訊方式辦理第1屆台英職業安全衛生高峰論壇及簽署合作確認書，確立實質合作關係，爰賡續舉辦第2屆高峰論壇，以持續精進我國職業安全衛生水準。未來除雙方業務幕僚單位定期召開諮詢會議外，亦將在出入境解除隔離管制後，邀請英國HSE專家至台灣舉辦檢查技術觀摩，並規劃提送我國優秀之勞動檢查員赴英國HSE研習，促進防災技術交流，創造產業發展與勞工安全雙贏，力求台灣職業安全衛生水準邁入世界頂尖國家之林。