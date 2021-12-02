勞動力發展署署長蔡孟良嘉許服務近20年的業務督導員尹筱榕。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

123國際身心障礙者日到來，在身心障礙者就業路上一路相挺的勞動力發展署中彰投分署，獲得多項獎項的肯定，包含甫獲得今年勞動部第7屆職務再設計創意競賽「感官障礙組」第二名、「認知學習障礙組」第三名與佳作，在「中高齡及高齡者通用設計組」獲得潛力獎。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，南投就業中心身心障礙者就業服務員陳雅馨和在分署服務近20年的業務督導員尹筱榕，分別在110年職業重建績優人員頒獎典禮獲「績優服務獎」及「資深敬業獎」，該分署更將持續用專業、創新，打造優質就業服務。

林淑媛強調，勞動部為打造友善職場環境，用創意設計讓身心障礙者及中高齡者排除工作障礙，每二年一次在國際身障日前舉辦職務再設計創意競賽活動。

中彰投分署在提供就業服務過程中不時為民眾貼心設想，更善用觀察需求及創意思維客製化設計輔具。

改善案例參加今年創意競賽獲得評審肯定，贏得佳績，貼心的創意已實際運用在實務上，協助身心障礙及中高齡員工提昇工作自信、穩定就業。

獲得績優服務獎的南投就業中心身心障礙者就業服務員陳雅馨，深耕南投地區18年，在幅員廣闊及資源相對較少的南投偏鄉地區奔走，陪著身心障礙者走過茫然的求職歷程，每一位來到就業中心，都經個別化評估，運用適當的就業促進工具找到職涯方向，開啟人生新階段，多年來協助逾700名身心障礙者就業，雅馨因而成為雇主進用身心障礙員工的好幫手。

值得一提的是，獲得資深敬業獎的尹筱榕，從第一線身障就業服務員因表現優異，升任為督導，持續用專業與創新的態度服務，近年結合地方政府辦理大型身心障礙者就業博覽會，整合職業重建資源及徵才活動，成為轄區特色重大活動之一。

另推動中彰投地區身心障礙者就業權益、職務再設計及庇護工場業務多年，舉辦多項特色且創新的措施及宣導活動，認真投入的態度，獲得評審肯定。

疫情嚴峻期間，中彰投分署推動身心障礙者就業的工作困難度增加，困境中推出「視訊訪視、視訊會議」等替代方式完成工作，另在後疫情時期，可以進場訪視時，訪視人員佩戴「透明口罩」為身心障礙者輔助溝通，運用「職務再設計」調整工作現場，以及提供適當的輔具或配套措施，使其成為更友善的工作環境，及時提供服務不中斷。