公墓變黃金地！南投縣政府積極規劃建設低污染的地方特色產業園區，其中，困難度超高的草屯手工藝智慧產業園區，順利委外開發。南投縣長林明溱今（8）日與得標開發商-德昌營造（5511）董事長黃政勇完成簽約，正式啟動草屯手工藝智慧產業園區開發案，預計明年3月動工、5月進行售地招商。

林明溱指出，南投縣積極開發的五大園區都陸續完成或推動中，其中埔里微型園區及福興溫泉園區已完工，南投旺來園區即將完工，竹山竹藝園區則已初步完成規劃，提送開發計畫審查。如今草屯手工藝園區順利通過專家評審委外開發，引進的德昌營造財務健全、施工品質卓越並擁有大量開發業績，且與南投縣府有旺來園區開發的合作經驗，相信定能為草屯成功開發出最優質的產業園區。

南投縣政府表示，五大園區開發面積約達106公頃，全部完成後，預計將可吸引約135家廠商，每年創造約112億元產值，並增加約8600個就業機會。

「草屯手工藝智慧產業園區」去年11月24日獲核定設置，園區開發總面積約13.9公頃，規劃產業專用區面積約8.8公頃、社區基地0.16公頃，不惜使用近5公頃施設汙水廠、滯洪池、綠地公園、道路及自來水等公共設施，未來將引進與工藝及食品加工等相關各種產業，約可提供20到25家廠商進駐，創造1200個就業機會，年產值達25億元。

為落實「草屯手工藝智慧產業園區」的開發目的，南投縣政府今年10月8日完成受託開發單位甄選程序，並由德昌營造獲選為園區受託開發單位，後續將由德昌營造負責籌措資金，並辦理該園區的公共設施工程設計施工，以及土地銷售等相關開發工作，預計於2022年中公告出售園區產業用地。

林明溱強調，南投縣政府開發產業園區的計畫不會因他任期只剩一年而中斷，其中南投市興產路旁，毗遴南崗工業區及旺來產業園區，縣府正規劃基地約50公頃的全新工業區，希望中央工業局能持續重視協助地方開發小型產業園區，讓小而美又好管理的在地產業更蓬勃發展。