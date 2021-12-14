高雄積極打造半導體產業鏈，德國半導體材料大廠默克（MERCK）今（14）日在台北舉辦記者會，宣布未來5年將在台投資新台幣170億元，其中9成將於南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料生產暨研發中心和電子材料供應設備製造廠，這也是默克在台最大規模投資案，高雄將成為默克提供電子材料供應系統到全亞洲的樞紐，並穩定供應半導體材料給台灣及全球客戶。

默克集團將在5年斥資170億元於南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料生產暨研發中心和電子材料供應設備製造廠。（高市經發局提供）

默克集團指出，集團本身在電子材料事業發展已擁有百年的根基，如今致力於提供最完整的半導體與顯示器材料解決方案，以推進下一世代電子產品的發展，並為整個半導體科技的價值鏈帶來「端到端」的解決方案。

12月14日陳其邁市長於默克集團投資高雄記者會致詞表達感謝並邀請更多企業加入投資高雄隊。（高市經發局提供）

默克提到，由於疫情衝擊全球經濟，帶動半導體材料供應需求持續增加，再加上南科的半導體產業聚落日益完整，看好南科未來發展，選擇高雄做為未來5年投資重點，部署為半導體沉積材料重鎮，支援台灣半導體產業，目標是成為台灣電子科技產業最本土化的國際夥伴。

陳其邁會中致詞時指出，上任以來在經濟部與科技部支持下，從橋科到台積電投資高煉廠，到整個路竹科學園區，希望打造全球最有價值的半導體產業聚落。他強調，對台南、高雄南台灣科技走廊的成形，在減少碳足跡、打造供應鏈短鏈，確保供應鏈的穩定跟安全，對整體建構完整生態系至為重要。

陳其邁認為，默克在基層材料在全球領先技術絕對是半導體生態系裡非常重要的一塊拼圖，默克將帶動半導體材料、晶圓製造、封裝測試等形成完整的半導體產業聚落，從台南到高雄全球最強的廠商都在南台灣，未來市府將扮演默克最好工作夥伴，一起向上進擊、向下扎根，打造全球最強的半導體產業聚落。

高市經發局長廖泰翔說明，默克現階段將以南科高雄園區既有場域先行擴建電子材料供應設備製造廠，同時在周邊打造全台首座半導體材料生產暨研發中心，屆時完工後，高雄將會是該集團提供電子材料供應系統到全亞洲的樞紐，穩定供應半導體材料給台灣及全球客戶，也將持續強化現有顯示器與半導體核心技術，滿足半導體產業快速成長需求，也將為高雄創造400個就業機會。